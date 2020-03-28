Сошников — о завершении сезона КХЛ: разумеется, обидно за проделанную нами работу

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за коронавируса.
«Было ли ожидаемым решение КХЛ о досрочном завершении сезона? В принципе, да. Понятно, какая сейчас ситуация в стране и мире. Особенно после того, как перенесли на год Олимпиаду в Токио, было бы странно продолжать сезон в КХЛ.
Уже немного о другом думал в последние дни перед решением КХЛ. Но обидно за проделанную работу. Не играл в первом раунде плей-офф с «Авангардом», но переживал за ребят. Они проделали большой объем работы и добились отличного результата, пройдя в следующий раунд. Досадно, что ни мы, ни болельщики «Салавата Юлаева» не увидим серию с «Ак Барсом», не примем в ней участия. Все ждали её с нетерпением и хотели побороться за выход в финал конференции, но не сложилось. Ничего не поделаешь», — приводят слова Сошникова «Известия».
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