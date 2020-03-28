Житник: в этом сезоне главный трофей разыграют только белорусские терминаторы

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о влиянии пандемии коронавируса на хоккейный сезон.

«Верю ли в слухи, что летом НХЛ всё-таки запустит Кубок Стэнли? Нет, не верю. Мой прогноз: в этом сезоне главный трофей разыграют только белорусские терминаторы в своей стране. Во всех остальных лигах, включая НХЛ, сезон не будет возобновлён.

Политика — это всегда отдельно. Что касается спорта, то обе главные лиги США — НБА и НХЛ, которые проводят сезон примерно в одно время, — рисковать вряд ли будут. Лучше переждать год, чем сыграть ва-банк и стратегически потерять очень многое, включая деньги и репутацию. Кстати, в НБА вовлечены даже большие финансы, чем в НХЛ, но именно баскетболисты ушли в отпуск первыми — дней на пять раньше хоккеистов.

Сейчас в Штатах карантин практически до конца апреля. Даже если затем обе лиги рискнут, то возникнут большие проблемы с аренами. Тот же «Мэдисон Сквер Гарден» — самый загруженный стадион в мире, и именно летом там час пик. Условно, днём — цирк, вечером — концерт и так далее. «Никс» или «Рейнджерс», если пробьются в плей-офф, вряд ли смогут подсуетиться и найти окна.

Кто будет назван чемпионом, если сезон НХЛ не возобновится? Никто. В НХЛ трепетное отношение к истории и статистике, неполноценных чемпионов на трон никто сажать не будет. В лучшем случае вручат Президентский трофей победителю регулярного чемпионата — на момент остановки им оказался «Бостон», набравший 100 очков. Ну а в истории Кубков Стэнли обладателя-2020 просто не будет, как в случае с одним из локаутов», — приводит слова Житника Russia-Hockey.ru.