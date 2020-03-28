Щербак: в «Тракторе» меня всё устраивает. Хочу доказать, на что я способен
Нападающий «Трактора» Никита Щербак признался, что хотел бы продлить контракт с челябинским клубом.
«Есть ли понимание, где продолжу карьеру? Агент этим занимается, он со мной поговорил, объяснил план действий. Я ему доверяю. Он общается с руководством «Трактора». Надеюсь, они договорятся.
Хочу ли остаться в «Тракторе»? Да, меня всё устраивает. Мне очень важно играть после такого сезона. Хочу доказать, на что я способен, что могу делать, ведь у меня даже на уровне НХЛ были удачные отрезки. Надо хорошо поработать этим летом, привести себя в порядок и в следующем сезоне показывать свой хоккей, доказывать людям и себе», — сказал Щербак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
«Открываю интернет, а там сплошная грязь: про квартиру, про жену. В НХЛ такого бы не было»
Большой разговор с Никитой Щербаком.
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