«Открываю интернет, а там сплошная грязь: про квартиру, про жену. В НХЛ такого бы не было»

В прошлое межсезонье переход Никиты Щербака в «Авангард» казался одним из самых интригующих в КХЛ. Молодой хоккеист с большим потенциалом подписал с «ястребами» трёхлетний контракт и должен был стать одним из лидеров омского клуба. Однако пути «Авангарда» и Щербака разошлись очень быстро: с хоккеистом расторгли контракт, и чемпионат он заканчивал уже в другой команде.

Мы поговорили с Никитой о его скомканном сезоне, уровне КХЛ, планах на будущее и других вещах.

«Главное сейчас – не лежать дома по 10-12 часов и в приставку играть»

— Как ваши дела? Чем занимаетесь сейчас?

— Всё хорошо. Две недели назад с женой вернулся в Канаду, пока отдыхаю, живу в загородном доме в двух часах езды от Монреаля. Из-за коронавируса никуда нельзя выходить, ситуация неприятная. Непонятно, чего ждать дальше. С другой стороны, наступило такое время, когда можно побыть с семьёй.



— Ощущается в Монреале какая-то паника?

— Особой паники нет, но новости про это крутят постоянно. Люди больше дома сидят, принимают меры безопасности. Монреаль сейчас – это город-призрак, мне кажется, что там вообще никого на улицах нет, все заведения закрылись.



— Продукты есть в магазинах?

— Там, где я нахожусь, в принципе, всё есть. Хотя туалетная бумага, рис, конечно, заканчиваются. Люди покупают больше продуктов, чтобы закупиться на неделю-две на всякий случай.



— Как поддерживаете форму сейчас?

— Занимаюсь дома, стараюсь правильно питаться. Растяжка, велосипед, разные упражнения. Самое главное – не лежать на диване по 10-12 часов в день и в приставку играть, надо двигаться. Как только станет ясна ситуация с этим вирусом, то начну полноценно тренироваться. Буду кататься с ребятами, которые также готовятся к сезону, здесь в Монреале много друзей. В некоторых местах здесь проводятся турниры «3 на 3», так что скучно точно не будет.

«Я посмотрел на руку и понял, что случилось что-то серьёзное»

— Как ваша травма, в каком состоянии рука?

— Нормально, рука зажила. Пытаюсь над ней работать, чтобы укрепить её, вернуть всю силу и мощь, которая у меня была. Вообще, непростая травма, конечно, была.

Нападающий «Трактора» Никита Щербак сломал руку в матче с «Авангардом»

— Что случилось в том эпизоде?

— После броска по воротам шайба пошла по закруглению, и отскочила мне в клюшку. Я прокинул её, хотел развернуться в правую сторону и не увидел, что Вилле Покка, который встречал меня, был близко ко мне. Я неудачно выставил кисть, и получилось так, что об него и сломал. Защитник «Авангарда» поймал меня на этом развороте. Кисть выгнулась на себя, я посмотрел на руку, и понял, что что-то серьёзное случилось. Меня увели в раздевалку, сделали снимок, а потом я улетел обратно вместе с командой.



— К Покке нет претензий?

— Нет, это игровой момент. Я сам в том матче играл жёстко – естественно, первая игра после возвращения в Балашиху. Несколько приёмов провёл на самом Покке, и даже в одном моменте мне могли дать удаление, как мне кажется, потому что я сделал больше двух-трёх шагов перед силовым приёмом. Претензий к Вилле вообще нет, мы с ним хорошо общались на старте сезона в «Авангарде», он очень хороший человек. Не считаю, что там было что-то грязное, просто так получилось.



— До отъезда в Канаду вы были в расположении «Трактора»?

— Да, в Челябинске, старался держать себя в форме. Надеялся, что успею ещё сыграть в этом сезоне, но кисть не зажила до конца, это было бы рискованно.



— Есть понимание, где продолжите карьеру?

— У меня агент этим занимается, он со мной поговорил, объяснил план действий. Я ему доверяю. Он общается с руководством «Трактора», надеюсь, что они договорятся.



— То есть сами хотите в «Тракторе» остаться?

— Да, меня всё устраивает. Для меня очень важно играть после такого сезона. Хочу доказать, на что я способен, что могу делать, ведь у меня даже на уровне НХЛ были удачные отрезки. Мне надо хорошо поработать этим летом, привести себя в порядок и в следующем сезоне показывать свой хоккей, доказывать людям и себе самому.

Статистика Никиты Щербака в сезоне-2019/2020

«Думал, что хоккей в КХЛ более результативный. Но здесь очень мало ярких матчей»

— Глобальная цель – вернуться как можно скорее в НХЛ?

— Естественно, хочется вернуться на этот уровень. Всегда смотрю видео, хайлайты матчей, подборки голов, потому что это, всё-таки, лучшая лига в мире. Все стремятся играть в НХЛ. Так что мысль такая есть, но прошедший сезон слегка отдаляет меня от этой цели. Сейчас мне главное сфокусироваться на ближайшем годе, все лишние мысли откинуть, а потом уже соориентироваться. Если в будущем поступит предложение из НХЛ, то долго думать не буду. Но сначала нужно заработать репутацию в КХЛ, здесь я пока немногое показал. Нужно стараться получить вызов в сборную России, для начала на этап Евротура. Словом, стартовать с какого-нибудь маленького, хорошего достижения и от этого уже отталкиваться.



— Что скажете в целом об уровне КХЛ?

— На самом деле, я думал, что хоккей в этой лиге будет более забивным, результативным, нацеленным на атаку. Не думаю, что это зависит от стратегии команд, но влияют некоторые общие факторы. Например, разница в размерах площадки. Сложно перестраиваться. Например, играем в Балашихе на финской коробке (60х28 см. – Прим. «Чемпионат»), а затем летим играть в Уфу, а там «олимпийка» (60х30 см. – Прим. «Чемпионат»). Это другая совсем игра, и это странно. В одном моменте чувствуешь, что мог бы на паузе сыграть, а ты отбрасываешься лишний раз – непривычное ощущение. Но, в принципе – уровень КХЛ хороший. Много отличных игроков, с классным катанием и филигранной техникой. Взять тот же «Салават», где Умарк и Хартикайненом вдвоём играют против всей пятёрки. Однако с НХЛ тяжело сравнивать, там всё равно всё гораздо быстрее происходит. Момент может возникнуть из ничего, на ровном месте гол, а в КХЛ такое бывает редко. Тут надо, чтобы на взятие ворот работала вся команда.



— Было ощущение, что СКА и ЦСКА – это другая лига?

— Сложно судить, но, конечно, с этими командами можно играть. Это отличные клубы, я бы сюда ещё «Ак Барс» добавил – с ними очень было тяжело. Биться с ними реально, но, извините, например, у СКА совсем другой состав, нежели у «Трактора», нельзя сравнивать бюджеты. Такие топовые клубы некоторые игры могут только за счёт мастерства решить, но играть с ними можно. Вообще, в КХЛ сейчас много средних с команд, но с которыми очень непросто приходится. Взять ту же «Северсталь», там все парни бьются. Лёгких игр практически не бывает.



— КХЛ стала более ровной, но менее яркой, верно?

— Да, очень мало ярких матчей. В прошлом сезоне можно вспомнить, разве что, игру, когда «Авангард» в Риге выиграл 7:0. И ещё не так давно был матч «Динамо» Рига – «Динамо» Москва, 6:7 в овертайме закончился. А с «Трактором», самая результативная игра, кажется, со счётом 5:2 завершилась. Да, мало матчей, чтобы прям вау!.. В НХЛ смотришь, а там в каждом туре хотя бы одна игра 6:5, 6:4, Панарин кучу очков наберёт, Зибанеджад 5 голов забьёт.

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— КХЛ есть, за счёт чего расти?

— Да. Видно, что у лиги есть условия, но надо все эти кусочки собрать, чтобы цельный пазл получился. К КХЛ есть интерес. Взять даже «Трактор»: арена битком на домашних матчах, то есть людям интересно. Но вот эти нюансы…Тот же разный размер площадок. Нужно, чтобы все были в одинаковых условиях. КХЛ надо посерьёзнее подходить к таким вещам, эти маленькие детали могут поднять лигу на новый уровень.

«В «Авангарде» хотел выйти на тот уровень, который был в «Монреле». Но из четвёртого звена это трудно сделать»

— Какие у вас были ожидания после подписания контракта с «Авангардом» летом?

— Очень большие. Много эмоций, радость, что я преодолел тяжёлый (как я думал) момент в карьере. Ведь до этого я играл в НХЛ и меня спустили в фарм-клуб. Я тогда начал задумываться о будущем, рассудил, что односторонний контракт мне не светит, а биться в АХЛ, где я уже всё доказал, не хотел. Потом получилось подписать контракт с Омском, на хорошую сумму. Мне Боб Хартли сам позвонил, рассказал об организации. Меня всё устроило, я приехал. Плюс был и в том, что жил в Москве – приятный город, всё есть, всего хватает, есть чем заняться.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В «Авангарде» я пытался делать всё, что от меня зависело, приехал с большими амбициями, доказать, что я могу играть в хорошей команде на высоком уровне с классными партнёрами. Рассчитывал в «Авангарде» выйти на тот уровень, на котором я играл в «Монреале». Но тяжело было себя проявить. Мне кажется, что в «Авангарде» слишком большая надежда была на легионеров. В четвёртом звене и с не таким игровым временем, которое бы хотелось, мне сложно было что-то сделать.



— Почему был контракт именно на три года? Это очень большой срок для КХЛ.

— Честно, даже не помню, почему так получилось. Наверное, рассудили с агентом, почему бы на три года не приехать? Играть в одном и том же городе, тем более, в Москве – хороший вариант. Но я не знал, что в КХЛ может быть так, что подписанный контракт в любой момент могут расторгнуть. В НХЛ я привык к другому. КХЛ нужно больше внимания уделять своим контрактам, чтобы не возникало некрасивых и неприятных моментов.

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— На предсезонке вы играли с другими лидерами «Авангарда», а регулярку начали в четвёртом звене. Что произошло?

— Не знаю, сам задаюсь этим вопросом до сих пор. Перед началом сезона мне сказали, что пока буду играть в четвёртом звене, наверное, такая тактика была. Ведь у «Авангарда» первым выходило звено Стася, а это чекеры. На самом деле, иметь таких ребят, которые могут закрыть лидеров соперника – это важно.

Вообще, к Хартли у меня нет претензий. Мне всё нравилось, а работа с ним мне очень помогла, как хоккеисту. Не буду скрывать, что Боб изменил моё видение игры, научил обращать внимание на некоторые детали, которые я не замечал раньше.



— Всё-таки странно, что вам дали шанс показать себя в топ-6 «Авангарда» только в октябре.

— Да, это было в Риге, я вышел в тройке с Свеном Андригетто и Кириллом Семёновым и набрал 3 (2+1) очка. Перед тем матчем ко мне сам Хартли подошёл и сказал готовиться к игре в лидирующем звене. Я понимаю, что «Динамо» Рига не самый сильный клуб, но всё-таки было здорово попробовать сыграть другую роль в своей команде. Забивать, отдавать, держать шайбу в чужой зоне.

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Потом ещё несколько матчей сыграл в топ-6, и всё. Пошли перестановки в составе, и либо я в четвёртом звене, либо совсем вне игры.

«Наверное, не нужно было столько правды говорить. Но и «Авангард» мог меня защитить»

— Что пошло не так?

— Я могу многое сказать, в голове прокручивал эти мысли. Но много провокаций может быть из этого вопроса. Наверное, лучше оставлю это при себе, потому что не хочу оказаться в ситуации, в которую попал перед сезоном, когда давал первое интервью. Это был неловкий момент. Я тогда приехал в «Авангард», дал интервью, и люди составили обо мне неправильное мнение. Вышли новости, что в Монреале не любят русских, что я плачу 600 тыс. рублей за квартиру в Москва-Сити, вот это всё.

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Считаю, что это всё было не совсем профессионально со стороны «Авангарда». Меня в команде попросили об интервью, а на следующий день это всё выходит…Я такой человек, что говорю как есть, кому-то может нравиться, кому-то нет. Да, я мог бы поосторожнее что-то сказать, не нужно столько правды говорить, но в клубе прочитали то интервью, выложили, хотя могли бы меня в каких-то моментах защитить. Взять хотя бы информацию про квартиру, или про жену. Люди потом говорят, что, мол, жена Щербака загубила ему карьеру, а я же читаю интернет, и это очень неприятно. Мне кажется, что в НХЛ такого никогда бы не произошло.

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— Вас подкосила эта ситуация в начале сезона?

— Да, реакция людей неприятно поразила, я расстроился. Приезжаешь с тренировки, открываешь интернет, а там сплошная грязь, которую даже читать не хочется.



— Тяжело было в ментальном плане?

— Стиль жизни другой, я отвык от многих вещей. Был небольшой шок, не знаешь, как реагировать на некоторые ситуации, но сейчас всё нормально.



— Поддерживали вас в команде?

— Конечно, к ребятам никаких претензий. Да и тренерский штаб со мной много времени проводил, видео смотрели.

«Не укладывалось в голове, до какой же степени я не нужен!»

— Как вам сообщили о переподписании контракта?

— Мне об этом агент сказал, у которого до этого прошла встреча с руководством. В «Авангарде» меня об этом никто не предупреждал, я этого не предвидел. Грубо говоря, меня поставили перед фактом.



— Понимали, что дело идёт к расторжению?

— По моему игровому времени была непонятная ситуация, но я не думал, что дойдёт до расторжения. Но что-то должно было происходить, как-то это надо было решить, потому что мне тоже надо играть. Но расторжение контракта – это последняя мысль, которую я держал в голове. Конечно, жаль, что так получилось с «Авангардом», но теперь надо двигаться дальше.



— Какие эмоции были после расторжения контракта с «Авангардом»?

— Неприятно, конечно, было: трёхлетний контракт с тобой расторгают через два месяца. Больше из-за репутации своей переживал. Но через два-три дня уже фокусировался на будущем.

— Это чувство сравнимо с тем, что вы испытывали после обмена из «Монреаля»?

— Нет, совсем разные вещи. Расторжение заставляло задуматься о том, до какой же степени я не нужен команде, даже с переподписанным контрактом! У меня это в голове не укладывалось.

— В «Авангарде» это объяснили тем, что вам нужно было играть, а не сидеть в запасе.

— Ну хоть более профессионально сказали.



— Вариантов обмена не было?

— Не знаю, я в эти детали не углублялся.

«Ко мне отнеслись без уважения, как будто бы меня с ВХЛ подняли»

— Обида осталась на «Авангард»?

— Никакой обиды нет, это всё в прошлом. Изменить ничего уже нельзя.

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— Президент «Авангарда» Максим Сушинский намекнул, что вас разбаловала московская жизнь.

— Это было непрофессионально. Как будто бы меня с ВХЛ подняли, отнеслись без уважения. Но не мне судить, бессмысленно это всё уже обсуждать.



— Сейчас пожмёте с Сушинским руки друг другу при встрече?

— Не знаю, не думал об этом.



— Хартли говорил, что вы приехали в «Авангард» не в лучших кондициях. Согласны?

— Да, моя подготовка могла быть и лучше. Возможно, нужно было больше поработать на выносливость, чем на технику. Здесь совсем другая лига, другая предсезонка, отличаются упражнения. При этом мне понравилась подготовка в «Авангарде», всё грамотно было распределено. Не так, как в других командах, где убиваются летом.



— После расторжения контракта у вас не было разговора с председателем профсоюза хоккеистов Андреем Коваленко?

— Нет, не было. Если честно, не знаю, чем занимается эта организация. Ни разу не слышал, что профсоюз помог какому-то хоккеисту. Возможно, мне бы помогли в такой ситуации, но трудно судить.

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— Сушинский недавно сказал, что за вас перед сезоном ручались Илья Ковальчук и Александр Радулов. Знали о таком мощном лобби?

— Нет, не особо. Сам прочитал в интернете об этом, удивился. Приятно, что они такого мнения о моей игре, но, с другой стороны, получается, что они меня порекомендовали, а я приехал в никакой форме. Это странно звучит. Сейчас я прям жду шанса доказать свою состоятельность.



— Вы говорили, что отвыкли от русской речи, думаете по-другому. Этот сезон в России что-то поменял?

-Не особо. Конечно, отвык от русского языка, где-то грамматика хромает. Просто в России всё по-другому. Стараюсь и по-русски говорить, и по-английски с женой разговариваем. У меня такой микс получается.



— Этот сезон изменил вас как человека?

— Наверное, теперь я стал мудрее, смотрю на жизнь чуть иначе. Есть о чём задуматься.

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