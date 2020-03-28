Гецлаф: нельзя так просто придумать новый формат плей-офф и разыграть Кубок Стэнли

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф поделился мнением, стоит ли НХЛ досрочно завершить регулярный чемпионат и вывести в плей-офф команды на основании процента набранных очков.
«Было бы здорово вернуться на лёд и доиграть сезон, чтобы сохранить целостность игры. Нельзя так просто придумать новый формат плей-офф и разыграть Кубок Стэнли. В течение многих лет хоккеисты разных поколений боролись за него, и об этом нельзя забывать», — приводит слова Гецлафа пресс-служба лиги.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен с 12 марта, сроки окончания перерыва не известны.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 27 тысяч человек.
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