Кросби: не возражаю, чтобы начать прямо с плей-офф

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о ситуации с приостановкой регулярного чемпионата НХЛ из-за пандемии коронавируса. Канадский хоккеист заявил, что был бы готов возобновить чемпионат сразу со стадии плей-офф.

«Мы попытаемся сыграть как можно больше игр, но я не возражаю против того, чтобы начать прямо с плей–офф», — цитирует Кросби Sportsnet.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.