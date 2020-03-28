«Люди, что с вами?». Жена Овечкина возмущена поведением москвичей во время пандемии

Настасья Шубская, жена нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сделала репост видео, опубликованного на странице корреспондента Первого канала Кристины Левиевой.
В своём посте Левиева осуждает безответственное поведение жителей Москвы во время пандемии коронавируса.
«Во Франции умерла 16-летняя девочка. В Мадриде торговый центр превратили в морг. В Нью-Йорке морги-палатки прямо на Манхэттене. В Италии за сегодняшний день погибло 969 человек, и да, это рекорд. В Великобритании болен наследный принц и глава государства. А это просто Москва. 27 марта. 22:30. Патрики. P. S. Видео снимала не я, а в шоке вышедший в аптеку за необходимым лекарством человек», — написала Левиева в «Инстаграме».
«Люди, что с вами?» — прокомментировала запись Шубская.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией.
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