Бездомный украл у девушки Сергачёва велосипед в США

Девушка российского хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева Елизавета сообщила о пропаже велосипеда. На своей странице в «Инстаграме» она рассказала, что поехала в магазин и оставила велосипед у входа, но бездомный мужчина его украл.

Спустя 3 часа Елизавета записала новое видео и призналась, что велосипед найден.

«Полиция очень круто тут работает. Как-то раз мой потерянный паспорт в Нью-Йорке за час отыскали», — написала она.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.