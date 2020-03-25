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Сергачёв тренируется с женой, кошкой и собакой под песню Высоцкого

Сергачёв тренируется с женой, кошкой и собакой под песню Высоцкого
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал домашнюю тренировку, где он занимается вместе с женой, собакой и кошкой. На видео наложена песня Владимира Высоцкого.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш регулярного чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

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