Сергачёв тренируется с женой, кошкой и собакой под песню Высоцкого
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал домашнюю тренировку, где он занимается вместе с женой, собакой и кошкой. На видео наложена песня Владимира Высоцкого.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш регулярного чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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