Лукашенко — о пандемии: живу той же жизнью, что и жил. Вчера была тренировка с хоккеистами

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его образ жизни.

«Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера была тренировка с хоккеистами, встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.