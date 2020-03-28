Лукашенко — о пандемии: живу той же жизнью, что и жил. Вчера была тренировка с хоккеистами
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его образ жизни.
«Я живу той же жизнью, что и жил. И вчера была тренировка с хоккеистами, встречаемся, руки пожимаем, обнимаемся, колошматим друг друга и так далее», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.
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