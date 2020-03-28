Суббэн: испытываешь шок, столкнувшись с людьми, у которых нет поддержки

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о работе американских врачей во время пандемии коронавируса.
«Тяжело находиться в городе, понимая, что там один из эпицентров инфекции. Из одного эпицентра я перебрался в другой. Какое-то сумасшествие. Сотрудничаю с больницами. Могу сказать, что испытываешь шок, столкнувшись там с людьми, у которых нет того, что есть у нас. Нет системы поддержки, которая есть у нас, нет такой работы и таких ресурсов. Нахожусь в одном из центров эпидемии и вижу, как ведут себя люди. Восхищаюсь ими. Надо отдать должное докторам, сестрам, всем, кто безвылазно трудится в больницах, надев маски, кто проводит там сутки напролет. Не могу представить, что было бы со мной после 14-часовой смены. Или 15-часовой. Огромная благодарность всем, кто заботится о нашем здоровье, не щадя себя. Им тяжело, но и время сейчас тяжёлое», — приводит слова Суббэна пресс-служба лиги.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.
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