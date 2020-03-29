Терещенко: без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.
«Раз завершили сезон — значит, завершили. Если у нас с каждым днем количество заболевших растет, это должно было случиться. У нас ведь хоккеисты тоже не застрахованы от заражения. Тем более они не в вакууме живут и тренируются, а контактируют с сотрудниками своих клубов, которые приходят на работу и тоже могут заболеть. Мало ли что может случиться. Поэтому для всеобщей безопасности и ради здоровья людей надо было прекращать сезон. Тем более две команды — «Йокерит» и «Барыс» — ещё раньше снялись с турнира. Надо понимать, что это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина — без двух клубов, которые показывали хоккей высокого уровня. Поэтому закончить сезон — абсолютно правильное решение», — цитируют Терещенко «Известия».
- 29 марта 2020
-
00:33
-
00:00
- 28 марта 2020
-
23:45
-
23:04
-
22:37
-
22:00
-
21:35
-
21:17
-
21:07
-
20:56
-
20:50
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:30
-
19:04
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:39
-
17:22
-
16:58
-
16:28
-
16:18
-
15:53
-
15:28
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:57
-
13:47
-
12:59
-
12:49
-
12:22
-
11:59