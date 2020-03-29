Терещенко: без «Йокерита» и «Барыса» это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко поделился мнением о досрочной остановке сезона КХЛ из-за коронавируса.



«Раз завершили сезон — значит, завершили. Если у нас с каждым днем количество заболевших растет, это должно было случиться. У нас ведь хоккеисты тоже не застрахованы от заражения. Тем более они не в вакууме живут и тренируются, а контактируют с сотрудниками своих клубов, которые приходят на работу и тоже могут заболеть. Мало ли что может случиться. Поэтому для всеобщей безопасности и ради здоровья людей надо было прекращать сезон. Тем более две команды — «Йокерит» и «Барыс» — ещё раньше снялись с турнира. Надо понимать, что это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина — без двух клубов, которые показывали хоккей высокого уровня. Поэтому закончить сезон — абсолютно правильное решение», — цитируют Терещенко «Известия».

Привёл бы Умарк «Салават» к Кубку Гагарина? Вопросы, оставшиеся без ответа в КХЛ За неимением хоккея остаётся только рассуждать.