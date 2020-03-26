Привёл бы Умарк «Салават» к Кубку Гагарина? Вопросы, оставшиеся без ответа в КХЛ

Сезон КХЛ 2019/2020 досрочно завершён, мы уже точно остались без хоккея до осени (смотрим чемпионат Беларуси и ждём, когда НХЛ сможет возобновить сезон). Или ещё не точно? А плей-офф был хорош и оборвался на начале самого интересного. В самоизоляции остаётся только рассуждать о вопросах, которые остались без ответа в КХЛ.

Выиграл бы Умарк Кубок Гагарина?

Помните, весной Линус Умарк заявил, что следующий сезон станет для него последним в КХЛ, а летом, во время предсезонных сборов «Салавата», сделал ещё одно громкое заявление? «Следующие обладатели Кубка Гагарина. Верьте мне!» — подписал он коллективное фото уфимцев. Кто тогда, положа руку на сердце, поверил ему на сто процентов? А кто верил во время традиционно-лихорадочного регулярного сезона «Салавата»?

Бывший игрок «Салавата» Игорь Григоренко, который в составе этой команды завоевал чемпионский титул в 2011 году, в конце декабря и вовсе расчехвостил шведа за слишком вольную и распущенную игру, предложив сослать его в «Торос» или в отпуск.

И. Григоренко: Умарк занимается ерундой. Если он не хочет играть, то пусть едет в отпуск

Основания для такой горячей тирады, конечно, были, переживания Григоренко можно понять. Но «Салават», как и годом ранее, в плей-офф преобразился, и во многом благодаря тому же самому Умарку. Который в регулярке может позволить себе ошибаться, а в плей-офф снова показал, что не зря зовётся лидером команды. Своё летнее заявление Линус не забывал и отнёсся к нему очень серьёзно. 12 очков в шести матчах серии с «Авангардом» — его было не остановить.

Теперь остаётся только гадать, как Умарк разрывал бы «Ак Барс» и смогла бы дружина Дмитрия Квартальнова его остановить. Судя по первому раунду, шансы у «Салавата» на выход в финал Кубка Гагарина были приличные, а в финале уже ни от чего нельзя зарекаться.

Нашлись бы у «армейцев» способы закрыть Шипачёва?

Для начала у московских. «Спартак» этого сделать не смог, но у ЦСКА и возможностей, и качественных исполнителей для этой задачи не в пример больше. В прошлом году серия между «Динамо» и ЦСКА уложилась всего в пять матчей, а сам Шипачёв набрал 3 (0+3) очка. Хотя и его партнёры – Индрашис и Кагарлицкий — сыграли не лучшим образом (Кагарлицкого в концовке серии и вовсе заменили на Брюквина).

В этом же сезоне Шипачёв сработался с силовиком-снайпером Дмитрием Яшкиным, и вместе они принялись выжигать лёд под всеми соперниками. Как закономерный итог связка закончила регулярный чемпионат, возглавив список бомбардиров лиги, а Яшкину совсем чуть-чуть не хватило, чтобы стать ещё и лучшим снайпером. Думается, нынешнее «Динамо» смогло бы навязать борьбу ЦСКА, но справиться с грозной «армейской» машиной фактически одной связкой? В любом случае посмотреть на это было бы крайне любопытно.

Получило бы дерби СКА – «Йокерит» основу для противостояния?

Когда «Йокерит» появился в КХЛ, ему в принципиальные соперники сразу же определили СКА. Этому способствовала и близость Санкт-Петербурга и Хельсинки, и сопоставимая сила команд. Игроки не возражали и соглашались – да, эти игры принципиальные. Но по сути это дерби все шесть лет оставалось лишь симулякром, не имеющим под собой никаких оснований.

Для болельщиков СКА гораздо более значимыми соперниками являются те же «Спартак», ЦСКА или «Динамо». «Йокерит» лишился традиционного хельсинского дерби с ХИФКом, а новый кандидат в главные враги был определён вынужденно, за неимением ничего лучшего. Даже в этом сезоне СКА сыграл шесть матчей не с «шутами», а с ЦСКА (а «Йокерит» — с «Локомотивом»). В общем, дерби несколько лет оставалось ненастоящим, понарошечным, пусть команды и вели каждый год борьбу за лучшую команду дивизиона.

Но это всё дела регулярного чемпионата, а в плей-офф «Йокерит» и СКА не встречались ни разу. И вот он – шанс заложить основу противостояния. «Йокерит» показывал прекрасную игру и впервые за долгое время имел реальные шансы пробить заслон второго раунда. Ух, серия была бы – закачаешься. Но, увы, придётся отложить до лучших времён.

Почему не было чёткой реакции от КХЛ?

А именно этого ждали клубы, и прежде всего «Йокерит». И игроки, прежде всего легионеры. О хоккее после первого раунда уже мало кто думал. Если бы лига не отмалчивалась, а в срочном порядке разработала первоначальные меры, не было бы самовольных снятий с розыгрыша Кубка Гагарина.

КХЛ надо было принять решение – чёткое и ясное, которое успокоило бы всех. Причём подошло бы любое решение – и отменить сезон, и приостановить с возможностью доиграть позднее (пусть и летом, за это время можно было бы утрясти вопросы с контрактами).

Что такое игра при пустых трибунах, все увидели в шестом матче «Спартака» и «Динамо» — удовольствие было сомнительное. Тем более коронавирус уже шёл семимильными шагами по Европе и было ясно, что скоро и в России будут принимать серьёзные меры (на тот момент их уже приняли в нескольких городах России, в Казахстане и Финляндии).

Самое непонятное, почему лига несколько дней просто отмалчивалась, ничего не разъясняя. Один этот факт уже был ударом по имиджу нашей лиги, её начали критиковать в зарубежной прессе. Подняли восстание легионеры – сначала Линус Умарк и другие игроки «Салавата», затем к ним присоединился Данис Зарипов из «Ак Барса», другие игроки.

Руководители должны уметь брать на себя ответственность, особенно в трудное время. Я понимаю, почему лига так долго тянула, что есть внутренняя борьба, но я всё равно не могу понять.

Зачем нужна лазейка, которую сделала ФХР в своём заявлении?

Сразу же после заявления КХЛ новость вышла и на сайте ФХР. В ней говорилось о досрочном завершении сезона ВХЛ, но интересно не это, а слова президента федерации Владислава Третьяка: «Также в случае стабилизации обстановки ФХР вернётся к переговорному процессу с КХЛ о возможности проведения спортивных мероприятий в рамках данного сезона».

Интересно и то, что картинка в соцсетях КХЛ, оповещающая о завершении сезона, вскоре «потеряла» приписку о том, что обладатель Кубка Гагарина не будет определён. В нынешних условиях удивляться уже не приходиться, но как так? Сезон досрочно отменили, но с возможностью взять свои слова обратно и доиграть позже, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется?

Вот и член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев говорит о возможности продолжения плей-офф в августе (кстати, по МХЛ об аналогичном варианте рассказали вполне официально, на сайте лиги).

При этом в заявлении лиги указано, что варианты продолжения плей-офф летом обсуждались, но их отмели как слишком сложные и невыполнимые. Или всё-таки не отмели?

Опять нет чёткой позиции лиги. Понятно, что тому же ЦСКА обидно выкидывать в помойку сезон, в который вложено немало ресурсов, ведь летом в НХЛ собираются улететь и Капризов, и Сорокин, и Окулов, и много других ключевых игроков. Обидно должно быть и СКА, который показывал вполне симпатичный хоккей. И «Сибири», которая впервые за несколько попала в плей-офф и уже успела выбить «Автомобилист». И «Барысу», и «Ак Барсу» с «Салаватом». Но эти метания и неопределённость не добавляют лиге авторитета. Говорите прямо, а не оставляйте лазейки.

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Как распределять места?

Сезон завершён досрочно, но КХЛ ещё планирует распределить места по итогам чемпионата. «Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ», — говорилось в заявлении лиги.

«Чемпионат» накануне запустил голосование на тему того, нужно ли после досрочного завершения сезона определять обладателя Кубка Гагарина – 66% респондентов на этот вопрос ответили отрицательно. Кубок Гагарина и чемпион России (что, как я полагаю, и подразумевается под распределением мест) – немного разные вещи, но, тем не менее, перевес голосов показательный.

Такой вариант кажется самым логичным – чемпион России, за исключением одного сезона КХЛ, определяется в плей-офф. А раз плей-офф не продолжить, то и чемпиона не должно быть. В этом плане показательна реакция клубов чемпионата Словакии. В лиге решили раздать медали, несмотря на неоконченный сезон, но серебряный и бронзовый призёры вернули их обратно, посчитав такое присуждение мест несправедливым.

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Единственный вариант, который остаётся, если чемпиона всё-таки будут определять, — отдать золото, серебро и бронзу по итогам регулярки (ЦСКА, «Ак Барсу» и СКА соответственно). Но это в корне неправильно.

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