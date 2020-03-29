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Умарк — о продолжении карьеры в Швейцарии: заявление агента на его совести

Умарк — о продолжении карьеры в Швейцарии: заявление агента на его совести
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Линус Умарк прокомментировал уход из «Салавата Юлаева» и отказался подтверждать информацию о продолжении карьеры в Швейцарии.

«У меня остались только положительные впечатления. Конечно, в «Салавате» хотели, чтобы я остался, но решение принималось в интересах моей семьи. Люди могут думать всё что захотят. Те, кто меня знают, понимают, что я всегда бился за этот клуб.

Играл за деньги? Тот, кто это написал, меня не знает. Мне очень нравилось в Уфе. Прекрасный клуб, там делали всё для меня и моей семьи. С другой стороны, я пробыл там довольно долго и настало время двигаться вперёд.

Мой агент заявил, что я уезжаю в Швейцарию? Это на его совести. Он мой агент по России, но я не готов что-то подтверждать или опровергать. «Лулео» была и остаётся единственной шведской командой, за которую я могу играть. Будущее покажет», — цитирует Умарка Aftonbladet.

Источник: Умарк перейдёт в «Серветт» и будет получать в три раза меньше, чем в «Салавате»
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