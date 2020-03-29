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Источник: чемпион мира 2019 года Песонен продолжит карьеру в «Магнитке»

Источник: чемпион мира 2019 года Песонен продолжит карьеру в «Магнитке»
Хоккей / КХЛ 0

Финский нападающий Харри Песонен продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», сообщает швейцарское издание Le Matin.

Последние два сезона Песонен провёл в «Лангнау Тайгерс». В минувшем чемпионате Харри забросил 18 шайб и сделал 24 результативные передачи в 48 матчах регулярки при показателе полезности "+14" и 44 минутах штрафного времени. Форвард выступает в Швейцарии с сезона-2014/2015.

Высшим достижением в карьере Харри является победа в составе национальной команды на чемпионате мира 2019 года. На победном для сборной Суоми мировом первенстве Песонен сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Нападающий — двукратный чемпион Финляндии (2009, 2012), бронзовый призёр СМ-Лиги (2010).

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