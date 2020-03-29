Волгин: после смерти Черепанова нас перевели в казарму. Плинтуса шкурил, плац подметал

Защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин, недавно продливший контракт с нижнекамским клубом, рассказал об опыте службы в армии.

«После того как нападающий «Авангарда» Алексей Черепанов во время игры скончался, пошли проверки и нас перевели на казарменный режим. Оттуда за нами присылали микроавтобус, и после утренней зарядки, уборки территории мы садились в него и ехали на матч.

После игры надевали военную форму и ехали обратно в часть. Плинтуса в казарме шкурили и плац подметали. Больше нечем было заняться. У нас же спортивная рота была – ни оружия, ни техники никакой», – цитирует Волгина пресс-служба «Нефтехимика».

Сердце форварда «Авангарда» Алексея Черепанова остановилось 13 октября 2008 года во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Реанимировать 19-летнего нападающего не удалось.