Волгин: после смерти Черепанова нас перевели в казарму. Плинтуса шкурил, плац подметал

Защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин, недавно продливший контракт с нижнекамским клубом, рассказал об опыте службы в армии.
«После того как нападающий «Авангарда» Алексей Черепанов во время игры скончался, пошли проверки и нас перевели на казарменный режим. Оттуда за нами присылали микроавтобус, и после утренней зарядки, уборки территории мы садились в него и ехали на матч.
После игры надевали военную форму и ехали обратно в часть. Плинтуса в казарме шкурили и плац подметали. Больше нечем было заняться. У нас же спортивная рота была – ни оружия, ни техники никакой», – цитирует Волгина пресс-служба «Нефтехимика».
Сердце форварда «Авангарда» Алексея Черепанова остановилось 13 октября 2008 года во время матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Реанимировать 19-летнего нападающего не удалось.
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