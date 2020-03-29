Московское «Динамо» сравняло счёт в виртуальной серии плей-офф с ЦСКА

Завершились вторые «матчи» виртуального розыгрыша плей-офф КХЛ. Из-за досрочной отмены окончания сезона КХЛ лига решила запустить виртуальный розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина, в котором победитель определится благодаря голосованию болельщиков в «ВК», «Твиттере», «Одноклассниках» и «Инстаграме».
Каждый день в соцсетях КХЛ будет проводить виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча». Команда, набравшая в «игре» наибольшее число голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия проходит до 4 побед, каждый «матч» будет длиться 12 часов (c 8:00 до 20:00 мск).
Во втором «матче» московское «Динамо» обыграло ЦСКА, сравняв счёт в серии. «Салават Юлаев» удвоил своё преимущество в противостоянии с «Ак Барсом».
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