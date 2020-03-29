Назаров — о проведении плей-офф КХЛ в августе: это точно понравится болельщикам

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал слова члена совета директоров КХЛ и СКА Александра Медведева, который предложил провести плей-офф в августе.
«Если бы мне посчастливилось посмотреть такой турнир или даже поучаствовать в нём, я бы с удовольствием поддержал подобную инициативу. Александр Иванович предложил хорошую идею. У нас в августе проходят всевозможные турниры. Мы даже половину этих названий не помним. Но почему не сыграть отложенный турнир под названием Кубок Гагарина-2020? Это точно понравится болельщикам.
Брать ли в этот турнир «Барыс» и «Йокерит»? Надо взять всех, кто остался в плей-офф. А это восемь клубов. В августе все восемь команд будут готовы сыграть, допустим, в круг, разделившись перед этим на две группы.
То есть каждый клуб проведёт по три матча в группе. Победители Запада и Востока выйдут в финал, который тоже пройдёт до одной победы. Выдать Кубок Гагарина, все порадуются, поставим галочку, сезон закрыли. Что же в этом плохого?» — приводит слова Назарова «Матч ТВ».
- 29 марта 2020
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