Источник: «Ак Барс» сохранит Рейдеборна и Билялова на следующий сезон

Голкиперы Адам Рейдеборн и Тимур Билялов продлят контракты с казанским «Ак Барсом», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В сезоне-2019/2020 28-летний Рейдеборн в составе «Ак Барса» одержал 21 победу в 36 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,11 шайбы и отражая 91,3% бросков. В плей-офф вратарь участия не принимал.

В регулярном чемпионате 25-летний Билялов выиграл 19 из 32 матчей. В плей-офф Билялов не потерпел ни одного поражения в четырёх матчах (коэффициент надёжности — 0,71, процент отражённых бросков — 97,5).

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» обыграли «Нефтехимик» со счётом 4-0.