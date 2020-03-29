«Аризона» интересуется форвардом СКА Барабановым

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Александр Барабанов может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Крэйг Морган.

25-летним россиянином активно интересуется «Аризона Койотс». Ранее агент игрока Дэн Мильштейн рассказал, что намерен провести переговоры с рядом команд НХЛ в начале следующей недели.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «–3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.

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