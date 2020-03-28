Мильштейн: Барабанов будет думать, оставаться ли ему в СКА, или отправиться в НХЛ

Дэн Мильштейн, агент нападающего петербургского СКА Александра Барабанова в НХЛ, рассказал о возможном переезде своего клиента в Национальную хоккейную лигу.



«Александр Барабанов будет думать, оставаться ли ему в системе СКА, или пробовать свои силы в НХЛ. Здесь решение только за ним. Предметный интерес к нему в Северной Америке есть, в ближайшее время я планирую пообщаться с некоторыми клубами», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 25-летний Барабанов принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 20 (11+9) баллов при показателе полезности «–3» и 22 минутах штрафного времени. В четырёх матчах Кубка Гагарина Барабанов набрал 3 (1+2) балла.