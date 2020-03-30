Малкин с сыном ловят рыбу и выпускают её обратно в воду

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса. Хоккеист вместе с сыном ловит в пруду на своём участке рыбу, после чего отпускает её обратно в воду.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



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