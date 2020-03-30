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«Барыс» предложил Скабелке контракт на улучшенных условиях. Вариант совмещения остался

«Барыс» предложил Скабелке контракт на улучшенных условиях. Вариант совмещения остался
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» предложил главному тренеру Андрею Скабелке новый контракт на улучшенных условиях, сообщил Bestnews.kz со ссылкой на президента клуба Бориса Иванищева.

Предложенное тренеру соглашение рассчитано на двухлетний срок. Ранее Скабелка рассказал, что не хочет совмещать работу в «Барысе» и сборной Казахстана. Иванищев отметил, что «Барыс» предложил улучшенный контракт с вариантом работы и в сборной Казахстана.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял второе место в Восточной конференции, уступив только казанскому «Ак Барсу». В первом раунде «Барыс» победил магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1. Вскоре казахстанский клуб отказался от продолжения борьбы за Кубок Гагарина из-за пандемии коронавируса.

Агент: Скабелка не готов совмещать должности, но в системе «Барыса» это не работает
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