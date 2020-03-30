Директор «Нефтехимика»: расторли контракт с Захарчуком, хотя был дефицит игроков

Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, как принималось решение расторгнуть контракт с защитником Степаном Захарчуком, в январе покинувшим место ДТП.



«Считаю, что к этому вопросу подошли разумно. Держали паузу, пока не получили соответствующую информацию, видеоматериалы. Только после этого и приняли взвешенное решение и сделали соответствующее заявление об этом в клубных интернет-ресурсах.



В таких ситуациях мы считаем, что не должны делать для кого-то исключения, капитан команды это или ведущий хоккеист. Тем более это произошло перед, можно сказать, финишной прямой регулярного чемпионата, перед самым ответственным этапом сезона. Считаем, что в команде не должно быть места тем, кто ведёт себя недостойно. Даже не учли тот факт, что мы в это время испытывали дефицит игроков. Наше решение было поддержано президентом клуба, руководством комбината», — цитирует Ларионова «Реальное время».

«Нефтехимик» выгнал своего капитана. Захарчук устроил аварию и убежал Наверное, думал, что никто ничего не увидит и его не найдут. Увидели и нашли. И клуб всё сделал правильно.