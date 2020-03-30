Тихонов: в раздевалке «Ак Барса» будто в рай попадаешь. В НХЛ такого не видел

Нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов рассказал, как успел вернуться в Сан-Хосе до прекращения авиасообщения.



«Путь от квартиры в Казани до дома в Калифорнии занял у нас 33 с половиной часа. Раньше я думал, что полёт в Хабаровск тяжёлый, а это получилось в три раза дольше… Устали все, конечно. Дети и наши зверьки вообще чемпионы. Всё выдержали без лишней паники и суеты. Все спокойно сели, спали, когда надо, — это нам очень помогло. Народа, конечно, было мало в аэропортах и самолётах. Все в масках, в перчатках, руки постоянно санитайзером протирали. Все понимали ситуацию, держали дистанцию друг от друга. Так что всё спокойно прошло, только долго.



Собрались мы чуть заранее. Я за несколько дней пошёл к команде, обратился к тренеру и генеральному менеджеру с этим вопросом. Они отнеслись с пониманием. Сказали, что можно уже искать билеты на всякий случай, но подождать ещё чуть-чуть. Так что когда вышла новость, у нас уже всё было забронировано и готово. Оставалось только купить необходимое и собраться.



Воспоминания о Казани? Когда жена переехала, в первый же день мы отлично погуляли. Пошли в Кремль, осмотрели там всё — это реальная красота. Город мне очень нравится. Пробок нет, всё рядом, всё есть. База в Казани тоже великолепная, но больше всего удивился, когда зашёл в раздевалку «Ак Барса» в первый раз. Там, конечно, очень здорово, я в НХЛ такого не видел. Всё сделано просто максимально круто — как в рай попадаешь», — цитирует игрока «Матч ТВ».