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«Сибирь» и «Йокерит» выиграли вторые «матчи» виртуального розыгрыша Кубка Гагарина

«Сибирь» и «Йокерит» выиграли вторые «матчи» виртуального розыгрыша Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Завершились вторые «матчи» виртуального розыгрыша плей-офф КХЛ. Из-за досрочной отмены досрочного сезона КХЛ лига решила запустить виртуальный розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина, в котором победитель определится благодаря голосованию болельщиков в «ВК», «Твиттере», «Одноклассниках» и «Инстаграме».

Каждый день КХЛ будет проводить в соцсетях виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча». Команда, набравшая в «игре» наибольшее число голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф, каждая серия проходит до 4 побед, каждый «матч» будет длиться 12 часов (c 8:00 до 20:00 мск).

Во вторых «матчах» «Сибирь» и «Йокерит» набрали больше голосов, удвоив своё преимущество в сериях с «Барысом» и СКА соответственно.

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