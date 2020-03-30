Артемий Панарин с Алисой Знарок на машине приехали к Бобровским во Флориду

Алиса Знарок, девушка нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина сообщила, что они проведут карантин вместе с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским и его супругой Ольгой.

При этом Панарину и Знарок пришлось преодолеть более 1500 километров на автомобиле, чтобы добраться из Нью-Йорка до Флориды, где проживает семья Бобровских.

«Мы ехали весь день и полночи, чтобы провести карантин вместе с любимыми людьми», — подписала Знарок снимок в «сторис» своего «инстаграма».

Артемий Панарин с Алисой Знарок на машине приехали к Бобровским во Флориду Фото: «Инстаграм» Алисы Знарок

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва не известны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тыс. человек.