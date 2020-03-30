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Хара рассказал, почему не хотел бы оказаться вместе с Раском на карантине

Хара рассказал, почему не хотел бы оказаться вместе с Раском на карантине
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара признался, что не хотел бы оказаться вместе со своим финским одноклубником Туукком Раском во время карантина. Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Всем людям рекомендуется находится дома и как можно реже выходить на улицу.

«То, как он выпускает газы… Запах просто ужасный. Он любит куриные крылышки, и после того, как он их поел, я сижу позади него в автобусе», — приводит слова Хары журналист Майкл Трайкос в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено.

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