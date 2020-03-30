Хара рассказал, почему не хотел бы оказаться вместе с Раском на карантине

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара признался, что не хотел бы оказаться вместе со своим финским одноклубником Туукком Раском во время карантина. Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Всем людям рекомендуется находится дома и как можно реже выходить на улицу.

«То, как он выпускает газы… Запах просто ужасный. Он любит куриные крылышки, и после того, как он их поел, я сижу позади него в автобусе», — приводит слова Хары журналист Майкл Трайкос в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено.