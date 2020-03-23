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Вратарь «Бостона» Раск может завершить карьеру в 2021 году

Вратарь «Бостона» Раск может завершить карьеру в 2021 году
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск не исключил, что закончит карьеру по окончании текущего контракта с клубом. Действующее соглашение 33-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Как сообщил голкипер, он не будет играть в родной Финляндии, если откажется от карьеры в НХЛ.

«У меня остался один год контракта, так что посмотрим, буду ли я вообще играть. Посмотрим, возможность такая есть. Хочется просто быть дома. Сложности с поездками с двумя, а теперь почти тремя детьми заставляют задуматься. Мне всё нравится, но это очень непросто», — приводит слова Раска Boston Globe.

Напомним, текущий сезон Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

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