Чибисов: мои люди в меня верили, а других я не знаю. Их мнение меня не касается

Нападающий системы «Виннипег Джетс» Андрей Чибисов рассказал о дебюте в НХЛ и планах на будущее.

«Когда провёл первый матч в НХЛ с «Чикаго», то не было мыслей, что исполнилась мечта. Я приехал в Америку не на одну игру. Хотел заиграть и добиться гораздо большего. Мечта исполнится, когда в полной мере заиграю в НХЛ. Да это даже не мечта, а желание проявить себя.

Пока сезон не доигран, а приостановлен, у нас 16 матчей осталось. Ещё ведь плей-офф, четыре команды находятся примерно в одинаковом положении, так что вся борьба впереди. Не думал над предложением «Металлурга». У меня есть агент, которому поступают предложения, он принимает решения, ведет переговоры. Я полностью ему доверяю. Пока что агент меня не тревожит, по окончании сезона уже будем принимать решения. Естественно, приоритет у меня — НХЛ. Но будем рассматривать все варианты.



На мой отъезд в «Виннипег» многие смотрели скептически? Нужно сначала понять, кто это говорил. Если мои родные и близкие — это одно, а если незнакомые люди — то другое. Мои люди верили в меня, а других я не знаю, меня не касается их мнение. Не им решать, получится у меня или нет. Неинтересны такие комментарии. У меня есть своя жизнь, я за ней слежу. Так что по поводу этого вообще не парился», — цитирует Чибисова Sport24.