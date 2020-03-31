Левандовский: пострадают многие хоккейные команды, будет нечем платить по контрактам

Бывший форвард «Спартака», «Атланта», «Нефтехимика» и «Автомобилиста» Эдуард Левандовский поделился мнением о влиянии коронавируса на хоккей.

«Страх сейчас не самое лучшее чувство для того, чтобы пережить эти времена. Я просто надеюсь, что ни я, ни мои близкие не заболеют. Да, переживаю за маму, за тех родственников, кому много лет. Но это нельзя назвать страхом, у меня нет ощущения, что надо предаваться панике.

Влияние будет очень сильное. Наверное, пострадают многие хоккейные команды, так как бизнес не сразу восстановится и нечем будет платить по контрактам. Проблемы в экономике будут в каждой стране, в этом я уверен. Особенно, если с эпидемией не удастся справиться в течение длительного времени», – цитирует Левандовского пресс-служба «Спартака».

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