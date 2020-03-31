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Цулыгин: если останусь в «Салавате», нужно будет тщательнее смотреть на «цена — качество»

Цулыгин: если останусь в «Салавате», нужно будет тщательнее смотреть на «цена — качество»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги двух сезонов пребывания на должности.

«Как человек, думаю, не изменился, как тренер – да. Стал уделять больше внимания нюансам, более требовательно относиться к мелочам. Понял, что иногда не нужно ничего говорить, потому что это не поможет. Прежде, чем сказать, стал анализировать. Каждое слово должно быть в помощь, а не просто для того, чтобы выпустить пар.

Как скажется потолок зарплат на моей работе? Сложно сказать, потому что я никогда не вникал в зарплатные ведомости. Но если останусь на следующий год работать в «Салавате Юлаеве», понимаю, что нужно будет тщательнее смотреть на соотношение «цена — качество». После введения потолка лига будет ровнее. Уже в этом сезоне, особенно на Востоке, все до последнего бились за плей-офф», — цитирует Цулыгина пресс-служба КХЛ.

Цулыгин: мою работу будут оценивать руководители. Было бы здорово остаться в «Салавате»
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