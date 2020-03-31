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Истекающие контракты игроков НХЛ будут продлены до августа

Истекающие контракты игроков НХЛ будут продлены до августа
Хоккей / НХЛ 0

Контракты хоккеистов НХЛ, которые закончатся 30 июня, будут продлены до августа. Об этом сообщил генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

«В своём последнем телефонном совещании руководство лиги отметило, что истекающие контракты будут продлены до августа. Я думаю, что профсоюз тоже должен с этим согласиться. Всё, что мы можем пока сделать, — это быть готовыми к различным сценариям.

Я был бы не против, чтобы перед возобновлением сезона была бы возможность сыграть пару матчей, чтобы восстановить игровые кондиции, но если сразу начнётся плей-офф, то это тоже неплохо. НХЛ пытается оставаться готовой ко всему. Если будет шанс продолжить играть, лига будет его использовать, будь то июнь, июль или август», — приводит слова Маклеллана Washington Post.

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