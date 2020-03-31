Агент Трямкина: игра Никиты больше подходит для НХЛ, чем для КХЛ. Перейти будет легко

Тодд Даймонд, североамериканский агент защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина, прокомментировал возможное возвращение игрока в НХЛ, где он провёл часть сезона-2015/2016 и полный сезон-2016/2017.
«Это будет легко, лёгкий переход. Никита уже играл в НХЛ и знает, чего ожидать. Его игра, его стиль куда больше подходят для НХЛ, чем для КХЛ. Он знает, какие требования выдвигают тренеры. Он никогда не терял надежды. У него много гордости, и он хотел бы вернуться. Вероятно, сейчас самое подходящее время, потому что он будет расти вместе с командой.
Вы видите, какой интерес к нему проявляют в «Ванкувере»? Я не думаю, что люди были бы так заинтересованы, если бы речь шла о хоккеисте для фарм-клуба. Все знают, что Трямкин не Куинн Хьюз, но у него есть определённый набор навыков, необходимый для человека его роста. Он хорошо справляется с шайбой, он подвижен. Конечно, пока все застряли в неопределённости. Посмотрим, как это повлияет на условия контракта. Нужно понять, каким будет потолок зарплат и сможем ли мы с этим справиться», — приводит слова Даймонда Postmedia News.
- 31 марта 2020
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