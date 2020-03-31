Макдэвид — лучший форвард НХЛ по мнению игроков лиги, Кучеров — 4-й

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки выбирали лучшего нападающего лиги. Первое место занял лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, четвёртую строчку получил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 68,35% голосов;
2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 14,93%;
3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 6,65%;
4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 2,88%.
Напомним, сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
- 31 марта 2020
-
20:11
-
19:56
-
19:45
-
19:26
-
19:09
-
18:59
-
18:33
-
18:00
-
18:00
-
17:30
-
17:14
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:05
-
15:35
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:37
-
14:18
-
14:10
-
14:05
-
13:41
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
11:54
-
11:30
-
11:01
-
10:45
-
10:17
-
10:10