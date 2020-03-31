Макдэвид — лучший форвард НХЛ по мнению игроков лиги, Кучеров — 4-й

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела опрос среди действующих хоккеистов. Игроки выбирали лучшего нападающего лиги. Первое место занял лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, четвёртую строчку получил российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 68,35% голосов;

2. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») — 14,93%;

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 6,65%;

4. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 2,88%.



Напомним, сезон НХЛ остановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Гол Кучерова без броска стал хитом в НХЛ. У видео уже 2,3 млн просмотров Одноклубник Никиты сразу понял, что этот гол станет вечным хитом. Кстати, Кучеров научился такому трюку в России.