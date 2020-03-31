«Юность» обыграла «Шахтёр» в овертайме и вышла вперёд в финальной серии

Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» со счётом 2:1 ОТ в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «Юности».
В концовке первого периода «Шахтёр» вышел вперёд, гол забил защитник Роман Достанко. Во втором периоде «Юность» сравняла счёт усилиями Михаила Стефановича. В овертайме Стефанович оформил дубль, принеся победу «Юности».
За исключением Беларуси, практически во всех странах все спортивные турниры из-за пандемии коронавируса отменены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
- 31 марта 2020
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