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«Юность» обыграла «Шахтёр» в овертайме и вышла вперёд в финальной серии

«Юность» обыграла «Шахтёр» в овертайме и вышла вперёд в финальной серии
Хоккей / Прочие 0

Минская «Юность» победила солигорский «Шахтёр» со счётом 2:1 ОТ в третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу «Юности».

В концовке первого периода «Шахтёр» вышел вперёд, гол забил защитник Роман Достанко. Во втором периоде «Юность» сравняла счёт усилиями Михаила Стефановича. В овертайме Стефанович оформил дубль, принеся победу «Юности».

Беларусь - Экстралига - плей-офф. Финал. 3-й матч
31 марта 2020, вторник. 19:30 МСК
Шахтёр-Солигорск
Солигорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Юность-Минск
Минск
1:0 Достанко (Камбович, Крикуненко) – 18:12' (5x5)   1:1 Стефанович (Бокун, Дроздов) – 32:22' (5x4)   1:2 Стефанович (Дрозд, Дроздов) – 63:23' (5x5)

За исключением Беларуси, практически во всех странах все спортивные турниры из-за пандемии коронавируса отменены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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