Жена Малкина: в США большая свобода слова, все могут потроллить Трампа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, что смотрит по телевизору.



«У нас уже выработался режим: в час дня садимся обедать и смотрим новости по «России» – Киселёва, Брилёва. Нет ничего плохого, если наши российские каналы преподносят информацию под более позитивным углом. Но такого, что заражённых 25 тысяч, а у вас скажут, что всего три, нет. Это бред. Есть же нюансы, например, отправили 250 тысяч проб на проверку вируса, а успели проверить лишь пять из них. Информацию же дают о тех пробах, которые проверили. Так что не думаю, что у нас будут врать или что-то умалчивать.



Как всё на американском телевидении? Трампа здесь критикуют всегда, свобода слова в США большая. Только FOX даёт о нём какой-то позитив, а остальные могут сильно потроллить президента. А если говорить про вирус, то мне запомнился один новостной сюжет об этом, увидела его вчера. Сразу скажу, не уверена, что это правда. Сюжет про американскую медицину. Сказали, что человек, который хочет обратиться за помощь в связи коронавирусом, должен заплатить за это 20 тысяч долларов, если у него нет страховки. А если страховка есть, то 10 тысяч. Если это действительно так, нужно быть к людям немного лояльнее», — рассказала Кастерова в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

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