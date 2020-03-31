Пьетранджело — о перенёсшем инфаркт Боумистере: с ним всё в порядке, держится

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал здоровье партнёра, Джея Боумистера, 12 февраля перенёсшего инфаркт во время матча.
«С Боумистером всё в порядке. Он всё ещё тут, в Сент-Луисе. При этом у него в планах было находиться тут вне зависимости от других обстоятельств. Его дети ходят тут в школу, так что ему здесь комфортно.
Мы все живём в одном районе. Ребята останавливаются и узнают друг у друга как дела. Он выходит на улицу и гуляет. Когда мы играли, он был на катке каждый день. Новость, что у него всё в порядке, стала для нас глотком свежего воздуха. Уверен, ему тоже нужно было вырваться из дома с тремя детьми. В общем, всё у него нормально. Ритм его жизни очень изменился, но в целом он держится», — цитирует Пьетранджело официальный сайт НХЛ.
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