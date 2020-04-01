«Адмирал»: новость о прекращении выступлений КХЛ стала для нас сюрпризом

Руководство «Адмирала» прокомментировало новость о прекращении выступлений в Континентальной хоккейной лиге и осталось удивлено решением министерства спорта Приморского края о прекращении финансирования хоккейного клуба.

«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Напомним, ранее министерство спорта Приморского края на официальном сайте опубликовало решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса



В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 62 матчах.