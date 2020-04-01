Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Адмирал»: новость о прекращении выступлений КХЛ стала для нас сюрпризом

«Адмирал»: новость о прекращении выступлений КХЛ стала для нас сюрпризом
Хоккей / КХЛ 0

Руководство «Адмирала» прокомментировало новость о прекращении выступлений в Континентальной хоккейной лиге и осталось удивлено решением министерства спорта Приморского края о прекращении финансирования хоккейного клуба.

«Для нас это сообщение стало сюрпризом, так как мы готовились выступать в следующем сезоне. Однако официальное заявление по этому поводу может быть сделано позднее», — приводит слова пресс-службы клуба ТАСС.

Напомним, ранее министерство спорта Приморского края на официальном сайте опубликовало решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 62 матчах.

«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в новом сезоне
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020