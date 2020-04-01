Светлов: жалко, если «Адмирал» не будет играть, Приморский край заслужил большой спорт

Бывший главный тренер владивостокского «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал информацию о том, что дальневосточный клуб не будет участвовать в следующем чемпионате КХЛ из-за решения краевого министерства спорта.



«Вы знаете, здесь тяжело что-то комментировать. Во всём мире сейчас большие проблемы, все о них знают. Жалко, конечно, если действительно «Адмирал» не будет участвовать, но это уже не ко мне, это не вопрос моей компетенции. Приморский край заслужил большой спорт. Со спортивной стороны, для болельщиков, это жалко, конечно. Мои будущие планы? Работаю в этом направлении, но пока ничего определённого сказать не могу», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



Светлов работал в «Адмирале» на протяжении двух последних сезонов. Около недели назад «Адмирал» объявил о подписании однолетнего контракта с экс-наставником карагандинской «Сарыарки», двукратным победителем чемпионата ВХЛ Леонидом Тамбиевым.

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