Сошников: предложение разыграть финал «Ак Барс» — ЦСКА — это бред. При чём тут регулярка?

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал завершение сезона КХЛ и поделился мнением об идее главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко, предложившего определить обладателя Кубка Гагарина в серии ЦСКА — «Ак Барс».

«Как приняли решение, так и приняли. Так-то, по сути, ни одной игры в этой подвешенной ситуации и не состоялось — только «Спартак» с «Динамо» одну игру провели без болельщиков. И то на тот момент какие-то решения рано было принимать. Посмотрели, поняли, что без болельщиков хоккей — это не хоккей, и приняли единственно правильное решение.

Идея Коваленко? Да это бред вообще. Остальные ещё имели шанс сыграть в финале. Почему мы или другие команды не должны сыграть за Кубок Гагарина? Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — совсем другое. При чём тут места в регулярном чемпионате?» — цитирует Сошникова «Реальное время».