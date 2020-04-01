Расписание хоккейных матчей на 1 апреля

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все хоккейные турниры по всему миру были остановлены. А вот в Беларуси матчи, несмотря ни на что, проводят.

Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводиться.

Сегодня, 1 апреля, состоится четвёртой матч финала плей-офф Экстралиги между «Шахтёром» и «Юностью». Начало матча — в 19:30 мск. После трёх матчей счёт в серии 1-2.

По состоянию на 31 марта в мире было зафиксировано более 820 тыс. случаев заражения коронавирусом, а смертей было зарегистрировано около 40 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. человек. В Беларуси диагноз «коронавирус» был поставлен в 152 случаях. Выздоровлений зафиксировано – 47, а смертей – 1.