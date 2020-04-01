Защитники Самуэльссон и Экесталь Йонссон могут перейти в рижское «Динамо»

Состав рижского «Динамо» в это межсезонье могут пополнить защитники Филип Самуэльссон и Лукас Экесталь Йонссон. Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис в интервью порталу Sportacentrs.com сообщил, что на данный момент контрактов с игроками не заключено, но селекционная работа продолжается.

28-летний Самуэльссон — сын знаменитого шведского защитника Ульфа Самуэльссона, который провел более тысячи матчей в НХЛ. В сезоне-2019/2020 Самуэльссон-младший выступал в Чехии за «Градец Кралове» и в Швеции за «Лександ». За шведский клуб Филип провёл 42 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков.

24-летний Экесталь Йонссон в минувшем сезоне защищал цвета «Ферьестада». В 43 матчах регулярного чемпионата Швеции Лукас забросил три шайбы и сделал 13 результативных передач. Его контракт со шведским клубом рассчитан ещё на один сезон.