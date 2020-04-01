Пелино: Да Коста провёл очень яркий плей-офф, а от Ландера и Пяаярви ожидали большего

Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино оценил игру легионеров команды в минувшем плей-офф.

«Стефан Да Коста провёл очень яркий плей-офф, он — один из самых талантливых игроков во всей лиге за последние сезоны. Другие парни действительно не были так успешны в плане результатов. От Антона Ландера и Магнуса Пяаярви ожидали большего. Да, Ландер был очень полезен и на вбрасываниях, и в меньшинстве, но успех всё же измеряется другим.

Стаффан Кронвалль – особенный человек. В Магнитогорске помню его как удивительного хоккеиста, а в этом сезоне я ещё и осознал, насколько он сильный капитан и лидер. К сожалению, здоровье его уже подводило, он не был таким, как раньше, в игровом плане. Но при этом старался, отдавал всё, что можно, команде для достижения результата. А сейчас понял, что пора завершать карьеру», — цитирует Пелино пресс-служба КХЛ.