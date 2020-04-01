Источник: канадец Питерс — кандидат на пост главного тренера «Автомобилиста»

Известный канадский специалист Билл Питерс — кандидат на пост главного тренера екатеринбургского «Автомобилиста», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Сообщается, что кандидатуру тренера предложил нападающий Павел Дацюк.



Канадский специалист является учеником одного из самых известных тренеров мира Майка Бэбкока. Питерс несколько лет помогал Бэбкоку в «Детройт Ред Уингз», где и познакомился с Дацюком.



Последним местом работы 55-летнего Питерса был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года специалист покинул клуб после расистского скандала. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.

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