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Окулов: надо держать себя в форме. Лёжа на кровати

Окулов: надо держать себя в форме. Лёжа на кровати
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов дал несколько советов людям, которые находятся дома из-за пандемии коронавируса.

«Посмотреть можно сериал «Хороший доктор». Музыку послушать любую. Слушайте всё, что вам нравится.

Какие упражнения нужно делать, чтобы поддерживать форму? Принижения, отжимания и хорошая растяжка на кровати. Ешьте что любите, но в меру! Надо держать себя в форме. Лёжа на кровати.

Как заставить себя делать то, чего не хочется? Просто встать и делать, по-другому никак», — цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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