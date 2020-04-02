Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Салливан: если сезон НХЛ возобновят, клубам нужны двухнедельные сборы

Салливан: если сезон НХЛ возобновят, клубам нужны двухнедельные сборы
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ. Регулярный чемпионат прерван из-за эпидемии коронавируса.

«Мы все оказались в одинаковом положении. С моей точки зрения, речь должна идти о двух неделях. Но всё зависит от продолжительности паузы. Две недели дадут ребятам возможность почувствовать ноги, набрать физическую форму для ведения силовой борьбы. А это то, что требуется от них в играх НХЛ, которые проходят на высочайшем уровне. К тому же надо понимать, что значимость матчей будет очень высока, когда сезон возобновится», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020