Салливан: если сезон НХЛ возобновят, клубам нужны двухнедельные сборы

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о возможном возобновлении сезона НХЛ. Регулярный чемпионат прерван из-за эпидемии коронавируса.



«Мы все оказались в одинаковом положении. С моей точки зрения, речь должна идти о двух неделях. Но всё зависит от продолжительности паузы. Две недели дадут ребятам возможность почувствовать ноги, набрать физическую форму для ведения силовой борьбы. А это то, что требуется от них в играх НХЛ, которые проходят на высочайшем уровне. К тому же надо понимать, что значимость матчей будет очень высока, когда сезон возобновится», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.