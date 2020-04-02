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Вице-президент «Амура» — о снятии «Адмирала» с КХЛ: уверен, что у нас этого не произойдёт

Вице-президент «Амура» — о снятии «Адмирала» с КХЛ: уверен, что у нас этого не произойдёт
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко сообщил, что хабаровский клуб продолжит выступать в КХЛ. Ранее сообщалось, что министерство спорта Приморского края решило перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.

«Я уверен, что у нас этого не произойдёт, потому что наш губернатор дал гарантии лиге, подписал все документы. Мы полностью подготовили всю отчётность, которую положено сделать, чтобы играть в КХЛ. К нам вопросов никаких нет. Более того, знаю о наличии письма за подписью президента лиги Алексея Морозова с благодарностью за то, что «Амур» выполнил все условия. И организация будет рекомендовать наш клуб к дальнейшему участию в регулярном чемпионате. У меня нет сомнений, что правительство Хабаровского края полностью обеспечит финансирование «Амура» и выполнит все обязательства. Доверяю словам губернатора», — приводит слова Филиппенко «Известия».

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