«Адмирал» официально подтвердил отказ от участия в следующем сезоне КХЛ

«Адмирал» на официальном сайте клуба опубликовал заявление, в котором подтверждён отказ от участия в следующем сезоне КХЛ.

«В столь непростое время в первую очередь просим вас доверять информации только из официальных и клубных источников, все остальные заявление не являются правдивыми и направлены только на получение хайпа. Мы не даём каких-либо комментариев вне официальных источников.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и мире Региональным оперативным штабом и Министерством физической культуры и спорта Приморского края было принято решение о том, что профессиональные спортивные команды Приморского края не будут принимать участие в предстоящем сезоне, а те средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Учитывая, что основной спонсор клуба — ПАО «ВМТП» — также испытывает кризисные явления и, вероятно, не сможет в полной мере профинансировать выступление ХК «Адмирал» в Континентальной хоккейной лиге, клуб не сможет соблюсти требования лиги по минимальной заработной плате хоккеистов.

ХК «Адмирал» отнёсся к позиции Регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края с пониманием и солидарностью — наивысшей ценностью для нас как организации остаются жизнь и здоровье жителей Приморского края. В текущей ситуации есть более жизненно важные социальные направления, которые именно сейчас нуждаются в максимальной поддержке.

Надеемся на то, что вирус будет побеждён, чемпионаты возобновятся, а болельщики вновь увидят матчи КХЛ на «Фетисов Арене». В настоящее время «Адмирал» сделает своим приоритетом развитие детского и юношеского спорта, воспитание поколения сильных приморских хоккеистов. Для этого в клубе имеется вся необходимая техническая база. ДЮСШ «Адмирал» продолжит готовить выпускников, а МХК «Тайфун» будет участвовать в регулярном чемпионате МХЛ сезона-2020/2021, однако команда будет полностью состоять из приморцев», — сказано в официальном заявлении.

Фетисов: из ситуации с «Адмиралом» есть выход. Госкорпорации должны финансировать всю лигу