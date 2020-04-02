Ласьков: с Потехиным был отдельный разговор, через год он станет настоящим лидером команды

Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал продление контрактов с российским форвардом Богданом Потехиным и чешским нападающим Андреем Нестрашилом.

«Потехин и Нестрашил своей игрой всё доказали, хорошо провели минувший сезон, были заметны. С Богданом у нас вообще отдельный разговор был: есть понимание того, что ещё год — и он станет настоящим лидером команды, поэтому и подписали с ним новое соглашение без всяких вопросов.

Андрей своей игрой, активной, бесстрашной, тоже всё показал. Он хорош в борьбе, универсален, может сыграть в центре и на фланге. Недаром он, отыграв неполный сезон, вошёл в тройку бомбардиров «Металлурга», — цитирует Ласькова пресс-служба магнитогорского клуба.