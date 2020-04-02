Ласьков: с Потехиным был отдельный разговор, через год он станет настоящим лидером команды
Первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал продление контрактов с российским форвардом Богданом Потехиным и чешским нападающим Андреем Нестрашилом.
«Потехин и Нестрашил своей игрой всё доказали, хорошо провели минувший сезон, были заметны. С Богданом у нас вообще отдельный разговор был: есть понимание того, что ещё год — и он станет настоящим лидером команды, поэтому и подписали с ним новое соглашение без всяких вопросов.
Андрей своей игрой, активной, бесстрашной, тоже всё показал. Он хорош в борьбе, универсален, может сыграть в центре и на фланге. Недаром он, отыграв неполный сезон, вошёл в тройку бомбардиров «Металлурга», — цитирует Ласькова пресс-служба магнитогорского клуба.
«Металлург» заключил новый контракт с чешским форвардом Нестрашилом
Читайте также
- 2 апреля 2020
-
13:00
-
12:46
-
12:30
-
12:01
-
11:40
-
11:19
-
10:55
-
10:26
-
10:10
-
09:45
-
09:16
-
09:00
-
06:55
-
05:20
-
00:43
-
00:18
- 1 апреля 2020
-
23:58
-
23:24
-
22:59
-
22:24
-
21:49
-
21:36
-
21:28
-
20:59
-
20:39
-
20:03
-
19:39
-
19:04
-
18:35
-
18:30
-
18:17
-
18:00
-
17:45
-
17:34
-
16:55
Партнерский контент